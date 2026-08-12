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Evenementenvergunning verleend voor BBQ in Breda
Vandaag om 10:26
De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een barbecue aan de William Boothstraat. Het evenement vindt plaats op dinsdag 22 augustus 2026 van vier uur 's middags tot elf uur 's avonds.
Op 22 augustus organiseert men een barbecue aan de William Boothstraat 12 in Breda. Het evenement duurt van vier uur 's middags tot elf uur 's avonds. De vergunning is afgegeven door de gemeente Breda.
De locatie is een adres in de wijk met postcode 4812LT. Het evenement is goedgekeurd onder kenmerk Z2026-005544.
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