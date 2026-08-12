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Bed & breakfast gepland in monument aan Lindestraat in Asten

Vandaag om 10:31

In Asten is een vergunning aangevraagd om een monument aan de Lindestraat te wijzigen. Het pand krijgt een nieuwe functie als bed & breakfast.

Gevonden voor jou

Op 27 juli 2026 is een aanvraag ingediend bij de gemeente Asten voor het veranderen van een monument aan de Lindestraat 7. Het gaat om het starten van een nevenactiviteit: een bed & breakfast.

Dit is een officiële melding van de aanvraag. Op dit moment kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dat kan pas als er een ontwerpvergunning of definitieve vergunning wordt gepubliceerd.

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