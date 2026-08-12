Voormalige boerderij in Ommel wordt herontwikkeld tot twee woningen

In Ommel is een aanvraag ingediend om een voormalige boerderij om te bouwen tot twee woningen. Het gaat om een locatie aan de Diesdonkerweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Asten heeft op 23 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het plan is om een voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Diesdonkerweg te herontwikkelen tot twee woonfuncties. Deze aanvraag betreft de eerste fase van een buitenplanse activiteit.

Het indienen van bezwaren of opmerkingen is op dit moment nog niet mogelijk. De gemeente zal later bekendmaken wanneer en hoe dat wel kan, zodra de vergunning is verleend of het ontwerp daarvan ter inzage wordt gelegd.