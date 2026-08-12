Beslistermijn vergunning Korhoenweg Heusden verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een aanvraag aan de Korhoenweg 1a in Heusden met zes weken verlengd. Het gaat om een plan om een varkenshouderij om te bouwen tot een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Gevonden voor jou

De verlenging van de beslistermijn is op 10 augustus 2026 ingegaan. Het verzoek met kenmerk 2026061801675 betreft het saneren van de huidige varkenshouderij om de ruimte geschikt te maken voor kinderopvang.

De locatie aan de Korhoenweg is onderdeel van een bestaand bestemmingsplan. De gemeente heeft zes weken extra nodig om een besluit te nemen over de vergunningaanvraag.