Beslistermijn verlengd voor balkonoverkapping in Kaatsheuvel

Burgemeester en wethouders van Kaatsheuvel hebben de beslistermijn voor een gesloten overkapping op een balkon aan de Leliestraat met zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft het realiseren van een gesloten overkapping op het balkon van een woning aan de Leliestraat 30 in Kaatsheuvel. Het project is geregistreerd onder nummer 0809Z2608812.

Door de verlenging van de beslistermijn zullen burgemeester en wethouders later een definitief besluit nemen over de omgevingsvergunning. De maximale verlenging is zes weken.