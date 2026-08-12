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Aanbouw aan Berndijksestraat in Kaatsheuvel: vergunning ingetrokken
Vandaag om 10:31
De aanvraag voor een vergunning om een aanbouw te bouwen aan de Berndijksestraat 16 in Kaatsheuvel is door de aanvrager ingetrokken. De aanvraag was op 30 juli 2026 ingediend.
De geplande aanbouw aan het adres Berndijksestraat 16 in Kaatsheuvel gaat voorlopig niet door. De aanvrager heeft besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken. Het is niet bekend waarom de aanvraag is teruggetrokken.
De oorspronkelijke aanvraag voor de bouw van de aanbouw werd verzonden op 30 juli 2026. Het betreft een omgevingsvergunning, die nodig is om bouwwerkzaamheden zoals uitbreidingen of nieuwbouw officieel te mogen uitvoeren.
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