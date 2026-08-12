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Ingetrokken vergunning voor laadpaal in Oudenbosch

Vandaag om 10:33

De aanvraag voor een thuis-laadpaal aan de Zoutlaan 36 in Oudenbosch is ingetrokken.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft bekendgemaakt dat de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een laadpaal aan de Zoutlaan 36 in Oudenbosch niet doorgaat. Het betreft zaaknummer 1415803.

Het intrekken van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingediend en de documenten zijn niet meer beschikbaar voor inzage.

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