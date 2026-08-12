Nieuwe verkoopstandplaats bij winkelcentrum Heihoek in Oss
Bij winkelcentrum de Heihoek in Oss komt een nieuwe verkoopstandplaats vrij voor verse producten. De vergunning geldt vanaf 7 september 2026 voor vijftien jaar.
De gemeente Oss stelt een standplaats beschikbaar voor de verkoop van verse producten zoals groenten, fruit, zuivel, brood, vlees, bloemen en snacks. Vis mag niet verkocht worden. De plek bevindt zich bij winkelcentrum de Heihoek, waar een gemeentelijke stroomvoorziening aanwezig is. Donderdag is uitgesloten als verkoopdag.
Geïnteresseerden kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Dit moet uiterlijk woensdag 25 augustus 2026 gebeuren. Bij meerdere aanmeldingen wordt op dinsdag 1 september 2026 om half twaalf geloot in het gemeentehuis van Oss. De winnaar ontvangt de vergunning voor vijftien jaar.
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