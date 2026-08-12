Gemeente Oss trekt maatwerkvoorschrift in voor opslag gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een maatwerkvoorschrift ingetrokken. Dit besluit geldt voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen aan de Dommelstraat 1 in Oss. Het besluit is op 10 augustus 2026 verzonden.

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De maatregel betreft het intrekken van speciale regels die eerder waren toegestaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op de locatie aan de Dommelstraat 1. Het besluit heeft zaaknummer Z/510387 en is officieel verzonden op 10 augustus 2026.

Het intrekken van maatwerkvoorschriften betekent dat de locatie zich voortaan moet houden aan de standaardregels die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of opslagcapaciteit op deze plek.