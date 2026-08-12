Opslag van gevaarlijke stoffen gemeld in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking aan de Dommelstraat.

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Op 21 mei 2026 heeft de gemeente Oss een melding ontvangen voor activiteiten op de locatie Dommelstraat 1. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. Deze melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026052101643 en zaaknummer Z/505977.

Bij meldingen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.