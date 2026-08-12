Opslag diesel en vloeistoffen gemeld in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in opslagtanks aan de Dommelstraat.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Oss een melding gekregen voor het opslaan van diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn. Deze opslag vindt plaats in bovengrondse tanks aan de Dommelstraat 1.

De melding is gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat regels stelt voor activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.