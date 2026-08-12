Omgevingsvergunning aangevraagd voor aanbouw in Oss

Voor een woning aan de Eikendreef in Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een aanbouw.

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De aanvraag voor de vergunning is op 21 juli 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Oss. Het gaat om een aanbouw aan het adres Eikendreef 7. Of de vergunning wordt toegekend, is nog niet bekend.

Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025483. Meer informatie over de aanvraag is op te vragen via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Dit kan alleen op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.