Omgevingsvergunning aangevraagd voor woning in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een kozijn in de voorgevel van een woning aan Vaandel 12.

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De vergunningaanvraag is op maandag 8 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Oss. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft betrekking op een woning aan Vaandel 12, 5346 WD Oss. Het kenmerk van deze aanvraag is CLZ-00025935. De plannen voor het kozijn worden nog beoordeeld door de gemeente.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. De stukken zijn wel in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.