Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben de beslistermijn verlengd voor een bouwproject aan de Landweerstraat-Zuid.

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De gemeente Oss heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag bij Landweerstraat-Zuid 132-136. Het gaat om een project dat te maken heeft met ruimtelijk bouwen en een uitweg, aangeduid als 'Uitbreiding HS Oss Enexis'.

De verlenging is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00024055. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Voor wie meer informatie wil, zijn de stukken in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.