Omgevingsvergunning aangevraagd voor gevelvernieuwing Rusheuvel in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor het vernieuwen van geveluitingen aan de Rusheuvelstraat 5. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

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De aanvraag voor de vergunning werd op 5 augustus 2026 ingediend. Het gaat om het aanpassen van de gevel aan het pand in de Rusheuvelstraat in Oss. De gemeente heeft aangegeven dat er nog geen besluit is genomen over deze aanvraag.

Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025866. De stukken rondom deze aanvraag zijn in te zien, maar daarvoor moet een afspraak worden gemaakt. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.