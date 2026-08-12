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Tijdelijke verhuur toegestaan op Generaal Smutslaan in Tilburg
Vandaag om 10:44
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor tijdelijke verhuur van woonruimten aan de Generaal Smutslaan. Het gaat om panden op huisnummers 372 tot en met 512.
Met deze vergunning, gebaseerd op de Leegstandswet, mag de eigenaar de woonruimten tijdelijk verhuren. De vergunning is geregistreerd onder kenmerk Z2026-00010121.
De Leegstandswet maakt het mogelijk om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld om langdurige leegstand te voorkomen. De locatie betreft panden aan de Generaal Smutslaan in Tilburg.
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