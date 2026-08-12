Vergunning aangevraagd voor autolaadkraan in Tilburg

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een autolaadkraan op de Bijsterveldenlaan. De gemeente ontving de aanvraag op 7 augustus 2026 en neemt uiterlijk op 2 oktober een besluit.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het adres Bijsterveldenlaan 256 in Tilburg. Het gaat om toestemming voor het opslaan van roerende zaken en het plaatsen van een autolaadkraan. De gemeente Tilburg heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010195.

Een omgevingsvergunning is nodig als iemand iets wil bouwen, verbouwen, slopen of een plek anders wil gebruiken. De gemeente publiceert dit om bewoners op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het besluit over deze aanvraag wordt uiterlijk op 2 oktober 2026 genomen, maar deze termijn kan worden verlengd.