Willemstad: aanvraag om boom te kappen op Kerkring 19

In Willemstad is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom op Kerkring 19. De gemeente Moerdijk heeft deze op 10 augustus ontvangen.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het kappen van een boom op Kerkring 19 in Willemstad. Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben deze aanvraag ontvangen op 10 augustus 2026.

Het gaat om een procedure waarbij eerst een beslissing wordt genomen voordat bezwaar mogelijk is. Voor wie de aanvraag wil bekijken, is het nodig om telefonisch een afspraak te maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.