Dutch Design Week 2026 in Eindhoven krijgt groen licht

De vergunning voor Dutch Design Week 2026 op Sectie C in Eindhoven is goedgekeurd. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 25 oktober aan de Daalakkersweg.

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Het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving heeft op 10 augustus besloten dat Dutch Design Week 2026 kan doorgaan. Het evenement, dat geldt als een zogenaamd A-evenement, wordt gehouden op het terrein van Sectie C aan de Daalakkersweg 2 in Eindhoven.

Tijdens Dutch Design Week komen ontwerpers en kunstenaars samen om hun werk te tonen. Het evenement trekt jaarlijks bezoekers uit binnen- en buitenland. De goedkeuring van de vergunning betekent dat de voorbereidingen nu van start kunnen gaan.