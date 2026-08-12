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Renovatie van gebouw S3 op TU/e campus in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 11:28
Er is een vergunning aangevraagd voor de renovatie van gebouw S3 op de TU/e campus in Eindhoven. Het verzoek werd op 10 augustus 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het opknappen van gebouw S3, gelegen aan De Lismortel 25, 5612AR Eindhoven. Het gaat om een omgevingsvergunning die is ingediend bij de gemeente.
De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar. Meer informatie over de vergunning is op dit moment niet beschikbaar.
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