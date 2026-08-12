Verlenging vergunning voor kamerverhuur Generaal Bentinckstraat Eindhoven

De vergunning voor uitbreiding van kamerverhuur op Generaal Bentinckstraat 48 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een aanbouw en een dakkapel om zeven kamers mogelijk te maken.

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De verlenging van de vergunning betreft een aanvraag voor het legaliseren van kamerverhuur van vijf naar zeven kamers. Dit wordt gerealiseerd door een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel op het adres Generaal Bentinckstraat 48 in Eindhoven.

Het betreft een binnenplanse omgevingsactiviteit en een bouwactiviteit, zowel bouwtechnisch als ruimtelijk. De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.