Verlenging vergunning voor kamerverhuur in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan de Ampèrestraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zes kamers die via een legalisatieproces worden verhuurd.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning betreft een aanvraag onder de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026. Het adres van de locatie is Ampèrestraat 103, 5621AN in Eindhoven.

Deze vergunningverlenging is een formele stap en wordt enkel ter kennisgeving gedeeld. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.