Dakkapel aan Boerhaavelaan in Eindhoven mag worden geplaatst

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Boerhaavelaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om het adres Boerhaavelaan 52 in Eindhoven. De vergunning werd op 10 augustus 2026 verzonden en heeft betrekking op een bouwactiviteit. De dakkapel komt aan de voorkant van de woning.

Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Daarnaast is het ook beschikbaar op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein in Eindhoven.