Natuurwandeling over Strijbeekse heide

Op dinsdag 18 augustus organiseert Gilde De Baronie een natuurwandeling over de Strijbeekse heide. Het heidegebied staat bekend om zijn vennen en is de afgelopen jaren hersteld door Staatsbosbeheer. De wandeling start om half twee ’s middags in Strijbeek.

Gevonden voor jou

De Strijbeekse heide is een groot natuurgebied met meerdere vennen, waar sinds 2005 herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft er onder andere naaldbomen gekapt en de humuslaag verwijderd om de heide te herstellen. Runderen en schapen houden het landschap open, waardoor verschillende soorten hei weer kunnen bloeien.

Volgens de gids van Gilde De Baronie is de kans groot dat de hei op dit moment volop in bloei staat. Tijdens de wandeling wijst de gids op de verschillende soorten hei die in het gebied te vinden zijn. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur en is geschikt voor natuurliefhebbers die meer willen leren over het gebied.

Praktische informatie

De natuurwandeling vindt plaats op dinsdag 18 augustus 2026 en begint om half twee ’s middags. De groep vertrekt vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Ericaweg in Strijbeek. De activiteit is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.