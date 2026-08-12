Steenbergen vraagt inwoners mee te denken over erfgoedbeleid

De gemeente Steenbergen organiseert op woensdag 26 augustus een participatieavond in de Gummaruskerk. Inwoners, verenigingen en ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe Erfgoednota. Tijdens de avond wordt besproken hoe cultureel erfgoed in de gemeente kan worden behouden en ontwikkeld.

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De participatieavond vindt plaats in de Gummaruskerk in Steenbergen en start om zeven uur ’s avonds. De gemeente wil het erfgoedbeleid voor de komende jaren vormgeven samen met inwoners en andere betrokkenen. Het gaat om erfgoed in alle kernen van de gemeente, zoals Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, De Heen en Welberg.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over wat behouden moet blijven, welke zaken meer aandacht verdienen en welke kansen er zijn voor toekomstig erfgoedbeleid. De input van deelnemers wordt meegenomen in de nieuwe Erfgoednota, die het behoud en de ontwikkeling van erfgoed moet waarborgen.

In gesprek over erfgoed

De gemeente hoopt op een brede vertegenwoordiging uit alle kernen. Inwoners, verenigingen, erfgoedorganisaties en ondernemers kunnen hun ideeën, zorgen en kennis inbrengen. Het erfgoed van Steenbergen vertelt niet alleen het verhaal van vroeger, maar vormt ook een belangrijk deel van de identiteit van de huidige en toekomstige generaties.

De inloop start om kwart voor zeven. De gemeente benadrukt dat iedereen welkom is om deel te nemen aan de gesprekken.

Met deze brede samenwerking wil Steenbergen een beleid opstellen dat aansluit bij wat inwoners belangrijk vinden en dat het erfgoed voor de toekomst veiligstelt.