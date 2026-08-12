Jong PSV haalt talent Keziah Oteng-Mensah binnen

Jong PSV heeft de achttienjarige Keziah Oteng-Mensah overgenomen van Eintracht Frankfurt. De aanvaller heeft een contract getekend tot 2029 en sluit per direct aan bij de selectie in Eindhoven.

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De jonge aanvaller, geboren in Frankfurt, staat bekend als een groot talent. Hij speelde eerder in de UEFA Youth League en vertegenwoordigde Duitsland in verschillende jeugdelftallen. Oteng-Mensah kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten.

Contract tot 2029

Oteng-Mensah heeft een contract getekend dat hem tot 2029 aan PSV verbindt. De club ziet veel potentie in hem en biedt hem de kans om zich verder te ontwikkelen bij Jong PSV. Technisch Manager Jan Vennegoor of Hesselink noemt hem een sterke aanvaller met scorend vermogen.

De overstap naar Eindhoven is een belangrijke stap in de carrière van Oteng-Mensah. Hij krijgt de kans om zich verder te bewijzen en hoopt zijn talent verder te ontwikkelen binnen de Nederlandse competitie.