Zonsverduistering trekt bekijks op de Rietdijk

Op de Rietdijk hebben mensen woensdag een bijzondere zonsverduistering aanschouwd. De maan bedekte 88 procent van de zon, waardoor deze eruitzag als een maan. Het fenomeen zorgde voor een opvallende schemering en een koele temperatuur.

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Groepjes mensen verzamelden zich op de Rietdijk om het zeldzame natuurverschijnsel te bewonderen. Door de bijna volledige afdekking van de zon door de maan ontstond een spookachtige blauwgrijze schemering. Het licht bleef bijzonder, want normaal verandert de kleur bij zonsondergang door atmosferische breking. Tijdens de verduistering was die verandering afwezig.

De omstandigheden waren ideaal, want het was volledig onbewolkt. Sommige aanwezigen merkten op dat het koeler werd en dat dieren onrustig reageerden op de plotselinge verandering. Het fenomeen begon merkbaar te worden bij een afdekking van ongeveer 85 procent, wat hier bijna werd bereikt.

Creatieve oplossingen

Niet iedereen had een speciale eclipsbril om de verduistering veilig te bekijken. Sommigen gebruikten creatieve alternatieven zoals een vergiet, een schuimspaan of een gaatje in papier om de zon te projecteren. Deze methoden zorgden voor grappige en verrassende beelden van het fenomeen.

Het gebruik van Cd’s of meerdere zonnebrillen om naar de zon te kijken is overigens niet veilig, omdat het de ogen kan beschadigen. De speciale eclipsbrillen waren op veel plekken al uitverkocht, waardoor sommige mensen improvisatie moesten gebruiken.

Een onvergetelijke ervaring

Een vrouw op de Rietdijk herinnerde zich een vergelijkbare gebeurtenis in 1999, toen er een totale zonsverduistering plaatsvond in Noord-Frankrijk. Ze vertelde hoe vogels hun avondlied zongen en bloemen zich sloten terwijl het razendsnel nacht werd. Voor velen blijft een zonsverduistering een indrukwekkend en emotioneel moment dat de natuur op een unieke manier laat zien.