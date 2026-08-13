Flink stuk berm in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden

Zo'n 100 vierkante meter berm is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden. Door de droogte spreidde het vuur zich snel uit.

In eerste instantie werd er een kleine bermbrand gemeld op de A50, maar al snel werd het een behoorlijke bermbrand. De brandweer was kort daarvoor bij een andere natuurbrand in Zeeland en was daarom snel op de A50.

De waterwagen uit Uden was kort daarvoor ook bij de andere brand en daarom moest de waterwagen uit Schijndel komen voor assistentie. De brandweer lieden wisten verdere uitbreiding te voorkomen.