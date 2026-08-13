Vergunning verleend voor woningverbouwing in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan de Boslaan 10C.

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Het besluit, genomen op 10 augustus 2026, betreft een vergunning voor bouwactiviteiten. Het gaat om zowel werkzaamheden volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.

De locatie van de verbouwing is Boslaan 10C, 5681BK in Best. Het dossiernummer van de vergunning is Z2026-00001029. Voor meer informatie over het besluit kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen van de gemeente Best.