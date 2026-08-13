Evenementenvergunning voor ‘het Omen’ in Zeeland verleend

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het evenement ‘het Omen’ op de Inkaweg in Zeeland. Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober.

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Op 11 augustus heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over de aanvraag voor een evenementenvergunning. Het evenement ‘het Omen’ zal gehouden worden op de Inkaweg 1 in Zeeland.

Het evenement staat gepland van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 11 oktober. De vergunning is verleend en het besluit blijft voorlopig geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt.