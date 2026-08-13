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Evenementenvergunning voor ‘het Omen’ in Zeeland verleend
Vandaag om 09:22
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het evenement ‘het Omen’ op de Inkaweg in Zeeland. Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober.
Op 11 augustus heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over de aanvraag voor een evenementenvergunning. Het evenement ‘het Omen’ zal gehouden worden op de Inkaweg 1 in Zeeland.
Het evenement staat gepland van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 11 oktober. De vergunning is verleend en het besluit blijft voorlopig geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt.
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