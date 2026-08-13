Uitrit aangevraagd bij Gerolsteinbaan in Rijen

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een uitrit bij de Gerolsteinbaan in Rijen. De aanvraag werd ingediend op 6 augustus.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen om een uitrit aan te leggen vlakbij de Gerolsteinbaan in Rijen. Het verzoek is binnengekomen op 6 augustus 2026. De locatie bevindt zich in de buurt van de Gerolsteinbaan, aangeduid met GZE00 N 1046.

De aanvraag is nog in behandeling. Zodra er een besluit wordt genomen, zal dit ook worden gepubliceerd door de gemeente.