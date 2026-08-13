Waalwijk geeft vergunning voor kappen van zomereik

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van een zomereik aan de Torenstraat 6. De boom wordt verwijderd vanwege het nieuwbouwproject "Loeff". Het besluit is op 11 augustus 2026 bekendgemaakt.

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Het kappen van de zomereik is onderdeel van een nieuwbouwproject in Waalwijk. De locatie is kadastraal bekend onder sectie G, nummer 972. Het project betreft werkzaamheden die geen bouwwerk zijn, maar wel invloed hebben op de omgeving.

De vergunning is verleend op basis van het omgevingsplan. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van het project "Loeff".