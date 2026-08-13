Vergunning aangevraagd voor container in Catharinastraat Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan de Catharinastraat.

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De aanvraag voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond is ingediend op 3 augustus 2026. Het gaat om het plaatsen van een container op Catharinastraat 12 in Oosterhout. Het dossier heeft referentienummer 1102706.

Het gebruik van gemeentegrond, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, moet worden aangevraagd omdat het invloed kan hebben op de openbare ruimte. De gemeente beoordeelt dergelijke aanvragen op basis van regels en richtlijnen.