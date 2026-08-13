Vergunningsaanvraag voor containerplaatsing in Oosterhout

Er is een aanvraag ingediend om een container tijdelijk op gemeentegrond te plaatsen aan de Jan Steenlaan 83 in Oosterhout.

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De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke vergunning. Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan de Jan Steenlaan 83. De aanvraag is ingediend op 3 augustus 2026 en heeft referentienummer 1102714.

Met een tijdelijke vergunning kan iemand gedurende een korte periode gemeentegrond gebruiken, bijvoorbeeld voor opslag. Het is niet bekend hoe lang de container op deze locatie blijft staan.