Vergunning aangevraagd voor container op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan de Floris Versterstraat in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Floris Versterstraat 20 in Oosterhout. Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het tijdelijk neerzetten van een container. De aanvraag is op 5 augustus 2026 ingediend en heeft referentienummer 1102886.

De gemeente beoordeelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Dit betekent dat er wordt gekeken of het plan voldoet aan de geldende regels voor het gebruik van gemeentegrond.