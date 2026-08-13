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Vergunning aangevraagd voor container op Keiweg in Oosterhout

Vandaag om 09:40

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Keiweg 161 in Oosterhout. De aanvraag is op 2 augustus 2026 bij de gemeente binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container op het adres Keiweg 161. De aanvraag is geregistreerd onder referentienummer 1102660.

De gemeente Oosterhout behandelt deze aanvraag als onderdeel van de reguliere procedure voor omgevingsvergunningen. Dit betekent dat er een standaard proces wordt gevolgd voor de beoordeling.

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