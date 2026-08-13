Boekel: Meldingsplichtig beëindiging rundveehouderij aan Peelstraat

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben een melding ontvangen van het beëindigen van het houden van rundvee op Peelstraat 7.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Boekel een melding ontvangen over het stoppen met het houden van rundvee op een locatie aan Peelstraat 7. Het besluit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), een regeling die bepaalde milieugevoelige activiteiten in Nederland verplicht meldbaar maakt.

Volgens het bericht van de gemeente kunnen inwoners geen bezwaar maken tegen deze melding. Het zaaknummer van deze zaak is ODBN Z/511861 – Gemeente 714265.