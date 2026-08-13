Melding reparatie motoren en opslagtank in Nistelrode

In Nistelrode is een melding gedaan voor onderhoud aan motoren en voertuigen, en het plaatsen van een tankcontainer voor vloeistoffen.

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De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor het starten met het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren of gemotoriseerde voertuigen. Daarnaast wordt op Kleinwijk 22a een tankcontainer geplaatst die gebruikt zal worden voor de opslag van vloeistoffen.

De melding is op 2 juni 2026 binnengekomen en geregistreerd onder zaaknummer Z/510503. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.