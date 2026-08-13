Vergunningsaanvraag voor overkapping in Eindhoven ingetrokken

Een aanvraag voor het plaatsen van een overkapping bij een woning in Eindhoven is ingetrokken. Het ging om een fietsenhok, terras en sauna bij de garage aan de Tegenbosch.

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De vergunningsaanvraag voor de bouwactiviteit werd op 20 juli 2026 ingediend en had betrekking op het adres Tegenbosch 20 in Eindhoven. Het plan omvatte een overkapping die zou dienen als fietsenhok, overdekt terras en ruimte voor een sauna.

De aanvraag is nu ingetrokken. Dit wordt enkel ter kennisgeving gemeld en er kunnen geen bezwaren of reacties meer worden ingediend.