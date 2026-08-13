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Verlenging vergunning voor stuwen en overlaat Beatrixkanaal Eindhoven
Vandaag om 09:51
De vergunning voor het plaatsen van nieuwe stuwen en een overlaat bij het Beatrixkanaal in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005686.
De aanvraag betreft een wijziging van het omgevingsplan en valt onder een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel is het plaatsen van nieuwe stuwen en een overlaat, een constructie die overtollig water afvoert.
Deze verlenging van de vergunning is alleen bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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