Verlenging opvanglocatie Novotel Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft de vergunning verleend voor de verlenging van de opvanglocatie bij Novotel Eindhoven aan de Anthony Fokkerweg. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de opvanglocatie aan de Anthony Fokkerweg 101 in Eindhoven langer mag blijven bestaan. De digitale versie van het besluit ligt vanaf 13 augustus ter inzage op het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven.

Het besluit is ook online te raadplegen via de website van de gemeente Eindhoven en de landelijke kaart van regels onder de Omgevingswet. De verlenging van de vergunning betekent dat de opvanglocatie voorlopig kan blijven functioneren.