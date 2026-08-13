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Termijn verlenging B&B vergunning Voorterweg Eindhoven

Vandaag om 09:51

De vergunning voor gedeeltelijk gebruik van een woning als Bed & Breakfast aan de Voorterweg 197 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een binnenplanse omgevingsplanactiviteit.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft de aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-004260. Het gebruik van een deel van de woning als Bed & Breakfast blijft mogelijk.

Deze kennisgeving is alleen informatief en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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