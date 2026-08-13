Extra slaapkamer gepland in kamerverhuurpand Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het maken van een extra slaapkamer in de woonkamer van een kamerverhuurpand aan de Eckartseweg Noord in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 10 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verbouwing in een pand dat wordt gebruikt voor kamerverhuur. Het plan is om op de begane grond in de woonkamer een extra slaapkamer te maken.

De locatie van de verbouwing is Eckartseweg Noord 250, Eindhoven. Het gaat hier om een kennisgeving; de aanvraag ligt niet ter inzage en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.