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Willemshof in Eindhoven krijgt aangepaste in- en uitweg

Vandaag om 09:51

Er is een vergunning aangevraagd om de in- en uitweg bij Willemshof in Eindhoven te wijzigen. De aanvraag is op 10 augustus ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanpassing betreft het wijzigen van de bestaande in- en uitweg bij Willemshof. Het gaat om een ingediende aanvraag die voorlopig alleen ter kennisgeving is gepubliceerd. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007776 en is afgelopen maandag door de gemeente Eindhoven ontvangen.

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