Willemshof in Eindhoven krijgt aangepaste in- en uitweg

Er is een vergunning aangevraagd om de in- en uitweg bij Willemshof in Eindhoven te wijzigen. De aanvraag is op 10 augustus ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanpassing betreft het wijzigen van de bestaande in- en uitweg bij Willemshof. Het gaat om een ingediende aanvraag die voorlopig alleen ter kennisgeving is gepubliceerd. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007776 en is afgelopen maandag door de gemeente Eindhoven ontvangen.