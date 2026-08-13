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Terrasvergunning aangevraagd voor horecabedrijf in Eindhoven

Vandaag om 09:51

Horecabedrijf S.H. Devens heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning aan de Edisonstraat in Eindhoven. Het gaat om twee gevelterrassen.

Gevonden voor jou

Het horecabedrijf S.H. Devens wil gevelterrassen plaatsen aan de Edisonstraat 33 en 35 in Eindhoven. De aanvraag is op 27 juli 2026 ontvangen door de gemeente en wordt ter kennisgeving gemeld.

De vergunning heeft betrekking op het gebruik van openbare ruimte. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-007373. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

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