Containers geplaatst in Draaiboomstraat Eindhoven

In de Draaiboomstraat in Eindhoven zijn vergunningen verleend voor het plaatsen van een open en een dichte container. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof het gebruik van openbare ruimte op het adres Draaiboomstraat 61, 5616PA Eindhoven. Het gaat om een zogenaamde flitsvergunning voor het plaatsen van containers of vergelijkbare objecten, zoals steigers.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-007726. Door de vergunning is het gebruik van de containers op deze locatie officieel toegestaan.