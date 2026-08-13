Es met slechte conditie mogelijk gekapt in Boxtel

Er is een vergunning aangevraagd om een es te kappen achter Dommeloord 25 in Boxtel. De boom verkeert in slechte conditie, zo blijkt uit de aanvraag van 7 augustus.

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De aanvraag betreft het rooien van een es die zich in een slechte staat bevindt. Het gaat om een locatie achter Dommeloord 25 in Boxtel. De vergunning is aangevraagd op 7 augustus 2026 en staat geregistreerd onder nummer 2026080700229.

De activiteit valt onder het kappen van bomen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas nadat de vergunning daadwerkelijk is verleend.