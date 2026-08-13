Navigatie overslaan
Ontdek

Es met slechte conditie mogelijk gekapt in Boxtel

Vandaag om 09:57

Er is een vergunning aangevraagd om een es te kappen achter Dommeloord 25 in Boxtel. De boom verkeert in slechte conditie, zo blijkt uit de aanvraag van 7 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het rooien van een es die zich in een slechte staat bevindt. Het gaat om een locatie achter Dommeloord 25 in Boxtel. De vergunning is aangevraagd op 7 augustus 2026 en staat geregistreerd onder nummer 2026080700229.

De activiteit valt onder het kappen van bomen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas nadat de vergunning daadwerkelijk is verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.