Gold Festival mag doorgaan in Helmond

Het Gold Festival heeft toestemming gekregen om op 18 en 19 september 2026 plaats te vinden aan de Markesingel in Helmond.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het tweedaagse evenement is op 6 augustus 2026 verleend. Het festival wordt georganiseerd aan de Markesingel, waar bezoekers kunnen genieten van muziek en andere festiviteiten. Het zaaknummer van de verleende vergunning is 079453067074.

Het Gold Festival belooft een grote publiekstrekker te worden en zal naar verwachting veel bezoekers naar Helmond trekken. De exacte programmering van het evenement is nog niet bekendgemaakt.