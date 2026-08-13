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Burendag in Helmond: vergunning aangevraagd voor september 2026
Vandaag om 10:00
Er is een vergunning aangevraagd voor Burendag in september 2026 aan Brand in Helmond. Het evenement staat gepland voor 26 september.
De aanvraag betreft een evenementvergunning voor Burendag aan Brand in Helmond. De aanvraag is op zaaknummer 79453173078 geregistreerd en moet nog door de burgemeester worden beoordeeld.
Pas na de beslissing van de burgemeester kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Vergunningen die worden verleend, zullen later gepubliceerd worden.
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