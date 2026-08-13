Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning aan de Hunzestraat 152 in Helmond. De aanvraag is op 3 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een verbouwing van de woning aan de Hunzestraat 152 in Helmond. Het gaat hier om een kennisgeving; de plannen liggen niet ter inzage. Het dossier heeft zaaknummer 079453166946.

Het college van burgemeester en wethouders moet nog een besluit nemen over de plannen. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Verleende vergunningen worden altijd later gepubliceerd.